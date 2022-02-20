Облрада збільшила розмір доплат до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні

Депутати Львівської обласної ради збільшили розмір доплат до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні до 4 прожиткових мінімумів. Про це в ефірі «Радіо Перше» розповів голова комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій Микола Іщук.

За словами голови профільної депутатської комісії, щорічно до Дня захисників і захисниць України із обласного бюджету виплачують по 5 тис. грн на допомогу дружинам та батькам загиблих під час Революції Гідності. Крім того, 50% витрат на комунальні послуги їхніх сімей компенсують із державного бюджету.

Окрім того, Микола Іщук сказав про те, що збільшили суму доплат до пенсій дружинам та батькам героїв Небесної Сотні. Відтак, доплата становить 4 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Для дітей передбачили виплати у розмірі 1,5 прожиткового мінімум. До того ж, для родин Героїв передбачена можливість отримувати путівки на оздоровлення, психологічну реабілітацію, одноразову допомогу на перекваліфікацію.

Водночас, з обласного бюджету виділять кошти на співфінансування придбання житла для родини учасника Євромайдану, Героя Небесної Сотні – Романа Сеника.

Реклама партнерів

Він отримав поранення 22 січня 2014 року біля стадіону «Динамо», на вулиці Грушевського, у Києві. Снайпер прострілив йому легеню та завдав важкого поранення в плече Роман Сеник отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» та посмертно нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України» посмертно.

До слова, на Львівщині проживають 22 родини Героїв Небесної Сотні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.