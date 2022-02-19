ОСТАННІ НОВИНИ

На об’їзній Львова сталась смертельна ДТП: водій загинув

Ірина Марчук

|

У суботу, 19 лютого, поблизу села Пасіки Зубрицькі зіткнулись 2 вантажівки. Від отриманих травм, один із водіїв помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Аварія трапилась близько 03:30 на об’їзній дорозі Львова, поблизу села Пасіки Зубрицькі. Водій вантажного автомобіля MAN, 51-річний мешканець Рівненської області,  не впорався з керуванням та в’їхав у іншу вантажівку – DAF, якою керував 26-річного жителя Івано-Франківська.

Поліцейські встановили, що 26-річний водій вантажівки зупинився на дорозі через технічні причини та виставив дорожній знак «аварійна зупинка».

Реклама партнерів

Внаслідок зіткнення, 51-річний водій вантажівки MAN загинув на місці подій.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів