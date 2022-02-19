На об’їзній Львова сталась смертельна ДТП: водій загинув

У суботу, 19 лютого, поблизу села Пасіки Зубрицькі зіткнулись 2 вантажівки. Від отриманих травм, один із водіїв помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Аварія трапилась близько 03:30 на об’їзній дорозі Львова, поблизу села Пасіки Зубрицькі. Водій вантажного автомобіля MAN, 51-річний мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням та в’їхав у іншу вантажівку – DAF, якою керував 26-річного жителя Івано-Франківська.

Поліцейські встановили, що 26-річний водій вантажівки зупинився на дорозі через технічні причини та виставив дорожній знак «аварійна зупинка».

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Внаслідок зіткнення, 51-річний водій вантажівки MAN загинув на місці подій.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.