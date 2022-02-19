Львів’янка здобула золото на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Львівська лучниця Вероніка Марченко виборола золото чемпіонату Європи зі стрільби з лука у складі жіночої збірної України. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

У Словенії завершився на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих та юніорів. У складі нашої збірної виступали львів’янка Вероніка Марченко, херсонка Анастасія та Поліна Родіонова з Сум.

У фіналі змагань дівчата перемогли збірну Туреччини з рахунком 6:0. У півфіналі суперницями наших лучниць були росіянки, а у чвертьфіналі нашій збірні вдалось перемогти збірну Молдови.

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Крім того, чемпіонками Європи у командних змаганнях зі стрільби з лука серед юніорів також стала збірна України U-21. У складі команди виступали львів’янки Дзвенислава Черник, Жанна Наумова і Дарія Коваль із Сум. У фіналі наша збірна перемогла з рахунком 6:0 італійок і завоювали золото.

Водночас, бронзову медаль у командних змаганнях U-21 здобув львів’янин Олександр Панциру. Наша збірна (Олександр Панциру, Олександр Криворучко, Микита Дуняшев) посіла третє місце, при цьому перестріляла Італію – 5:3.

До слова, позмагатися за медалі до Словенії приїхали 300 лучників з 30 країн. У складі національної збірної виступили семеро львів’ян.

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Фото: Віділення НОК України у Львівській області