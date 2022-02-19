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Через пожежу сухостою біля Львова утворилися затори

Ірина Марчук

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У суботу, 19 лютого, у селі Гряда, що неподалік Львова, горять поля. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сухостою сталась орієнтовно о 17:00 год. На місце прибули рятувальники, які негайно взялися гасити полум‘я. Відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав. Точну площу пожежі наразі уточняють.

Водночас координатор Варти 1 Ігор Зінкевич додає, що через пожежу сухостою на дорозі в напрямку Львова утворюються затори.

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Загалом протягом дня на території Львівщини рятувальники загасили вже 20 пожеж сухостою.

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Фото: Ігора Зінкевича

 

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