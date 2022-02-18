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Wizz Air відтермінував 16 рейсів з України

Анастасія Диняк

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Авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Серед них є рейси зі Львова. Про це пише Lowcost Avia.

Так, змінено розклад авіаперельотів з чотирьох міст – Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Зі Львова перенесли дату нових рейсів до Вільнюса, Мілану та Неаполя.

  • Львів – Мілан (Мальпенса) – з 6 березня перенесли на 29 березня;
  • Львів – Неаполь – з 6 березня перенесли на 27 березня;
  • Львів – Вільнюс – з 27 березня перенесли на 10 квітня.

З Києва відтермінували старт рейсів в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту — їх перенесли з березня на травень-жовтень. Рейс до Неаполя відклали до травня, в Базель перенесли з кінця серпня на початок липня.

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З Харкова скасували перельоти в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, також відклали старт рейсів у Відень та Пардубиці.

З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу – у червні, а Афіни – це у вересні.

Також змінився розлад літніх рейсів – на багатьох напрямках змінено час чи дату вильоту.

Як повідомляв Львівський портал раніше, у перевізника Bees Airline можливі затримки авіарейсів. Лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України поки не буде вирішена ситуація з військовою загрозою зі сторони Росії.

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