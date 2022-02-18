Україна може знизити ПДВ на деякі продукти харчування

Україна може запровадити знижену ставку податку на додану вартість на окремі категорії продуктів харчування. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише УП.

«Думаю, що в якомусь вигляді такий законопроєкт таки буде затверджений. Шукатимемо компенсатори для потенційних втрат бюджету, шукатимемо збалансоване рішення. Але щось треба робити, бо з 1 липня весь ЄС, не лише Польща, запроваджує пільгову ставку ПДВ для харчових продуктів», – сказав Арахамія.

При цьому він уточнив, що ініціатива може бути цікавою у контексті з іншим законопроєктом – про внутрішню торгівлю.

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«З’ясувалося, що 27-30% ціни – це не собівартість, а вплив супермаркету. Супермаркети затримують повернення коштів виробникам на 120-130 днів, а ті змушені звертатися за кредитами в банки та відсотки за цими кредитами закладати у вартість своїх продуктів. Таким чином, відбувається подорожчання», – зазначив Арахамія.

Нардеп уточнив, що ініціатива зниження ПДВ обговорюється Офісом президента, профільними асоціаціями, Міністерством фінансів, Держподатковою службою, профільним комітетом.

Водночас у ході «круглого столу» у Торгово-промисловій палаті цього ж дня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що, за оцінками Міністерства фінансів, зниження ставки ПДВ призведе до втрат держбюджету на 60 млрд грн.

«Зниження ставки ПДВ не вплине на ціну товару, тому що у нас велика частка тіньової економіки», – зазначив Гетманцев.

У свою чергу Арахамія зазначив, що з огляду на потенційні витрати бюджету від такої ініціативи парламент може запровадити знижену ставку ПДВ не для всіх продуктів харчування, а для обмеженої кількості.

«Потрібно збалансовано підходити до розробки такого законопроєкту, вводити знижену ставку не на всі товари, а на обмежений кошик споживання. Можливо хліб, гречка, олія», – сказав він.

Нагадаємо, з лютого 2022 року Польща для боротьби з інфляцією обнулила ставку ПДВ на продукти харчування та значно знизила ставку цього податку на окремі енергоносії. ЄС рекомендував країнам-членам союзу запровадити спеціальні ставки ПДВ із 1 липня.

Група народних депутатів 4 лютого 2022 року зареєструвала в парламенті законопроєкт 7023, який пропонує до 2023 року обнулити ставку ПДВ в Україні для продуктів харчування та знизити з 20% до 7% ПДВ на послуги з постачання та розподілу газу (крім зрідженого), електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення.

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