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У центрі Львова п'яний водій виїхав на зустрічну та врізався в авто

Аліса Белей

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Вночі 17 лютого у центрі Львова п’яний водій виїхав на зустрічну смугу та протаранив автівку, яку відкинуло внаслідок удару. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Автопригода сталася орієнтовно о 2 ночі на площі Митній. За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot 308 виїхав на зустрічну смугу де здійснив зіткнення з автомобілем Dacia Sandero.

Внаслідок удару, останню автівку відкинуло в автомобіль Opel Vivaro, що рухався позаду. У 29-річного керманича першого транспортного засобу виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

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Після огляду медиків, його шпиталізували до медичного закладу. Там він відмовився від перевірки на стан сп’яніння.

На місці події працювали слідчі.

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