У Львові затримали групу наркоторговців

32-річну львів’янку підозрюють у організації злочинної групи, що займалася продажем наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 17 лютого правоохоронці затримали осіб, які продавали наркотики. Організаторкою групи виявилася 32-річна жінка. Її співучасники – чоловіки віком 20 та 39 років. Усі затримані – мешканці Львова.

Слідство встановило, що усі учасники злочинної групи раніше судимі. Жінка – за наркотики, чоловіки – за крадіжки.

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Під час обшуку будинку у підозрюваних вилучили наркотики (таблетки та порошок), гроші та інші докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування і вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим.

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Фото: Нацполіція