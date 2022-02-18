ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вітчим жорстоко побив 7-річного хлопчика

Анастасія Диняк

|

У Львові 25-річний чоловік жорстоко побив 7-річного пасинка. Хлопчик з важкими травмами перебуває в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У п’ятницю, 18 лютого, близько 02:00 год. медики повідомили правоохоронців, що до однієї з лікарень Львова звернулася мама з травмованою дитиною. Лікарі діагностували у 7-річного хлопчика перелом склепіння, основи черепа, щелепи, а також гематоми по всьому тілі.

Поліцейські встановили, що дитину побив 25-річний вітчим. Також стало відомо, що чоловік не вперше підняв руку на пасинка. Це відбувалося неодноразово, проте жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів не надходило.

Реклама партнерів

Наразі зловмисника затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального  кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років за ґратами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів