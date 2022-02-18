У Львові вітчим жорстоко побив 7-річного хлопчика

У Львові 25-річний чоловік жорстоко побив 7-річного пасинка. Хлопчик з важкими травмами перебуває в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У п’ятницю, 18 лютого, близько 02:00 год. медики повідомили правоохоронців, що до однієї з лікарень Львова звернулася мама з травмованою дитиною. Лікарі діагностували у 7-річного хлопчика перелом склепіння, основи черепа, щелепи, а також гематоми по всьому тілі.

Поліцейські встановили, що дитину побив 25-річний вітчим. Також стало відомо, що чоловік не вперше підняв руку на пасинка. Це відбувалося неодноразово, проте жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів не надходило.

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Наразі зловмисника затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років за ґратами.

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Фото: Нацполіція