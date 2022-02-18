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У Львові відкрили виставку картин приурочену Йосифу Сліпому

Марія Раховська

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У фоє Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика відкрили виставку картин, приуроченої до 130-річчя Патріарха Української греко-католицької церкви, блаженнішого Йосифа Сліпого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі  Львівської обласної держадміністрації.

Мистецько-документальний виставковий проєкт є одним із заходів циклу «Молитва до митрополита», який відбувався 17 лютого. Експозиція містить колекцію картин, які написали відомі художники зі всієї України, а також подаровані роботи Аскольда Стернюка, Василя Лопати, Івана Крислача, Романа Хоркавого, Євгена Безніска.

Відвідувачі матимуть змогу побачити виставку до 10 березня, а потім колекцію можна будет побачити у музеях Червонограда, Борятина, Нагуєвичів, Стрия, Дрогобича, Трускавця та в інших українських містах.

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