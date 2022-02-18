У Червоноградській лікарні влітку обіцяють запустити ангіограф

Червоноградській лікарні купили новий агніограф за 11 мільйонів гривень. Щоправда проводити діагностику захворювань серця новим приладом зможуть не раніше липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За словами гендиректора обласної лікарні Ігора Грондзаля, ангіограф придбали за кошти держбюджету, вартістю 11 млн грн в межах закупівель Міністерства охорони здоров’я.

«Червоноградська лікарня, після проведення медичної реформи, є багатопрофільним закладом охорони здоров’я другого рівня, для якого передбачена наявність ангіографа. Таких закладів в області є три – у Львові, у Дрогобичі та Червонограді. Тож плануємо законтрактуватися з НСЗУ для надання пакету медичних послуг пацієнтам з інфарктом. Раніше таких пацієнтів скеровували на обстеження до Львова. Тепер отримувати невідкладну допомогу на місці зможуть мешканці району з населенням майже 220 тисяч людей – повідомив Ігор Грондзаля.

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На жаль, розпочати огляд на новому апараті можна буде через 5 місяців, оскільки його використання вимагає необхідних дозволів, а установити його має монтажна бригада.

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