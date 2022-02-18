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У Червоноградській лікарні влітку обіцяють запустити ангіограф

Тетяна Сеньківська

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Червоноградській лікарні купили новий агніограф за 11 мільйонів гривень. Щоправда проводити діагностику захворювань серця новим приладом зможуть не раніше липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За словами гендиректора обласної лікарні Ігора Грондзаля, ангіограф придбали за кошти держбюджету, вартістю 11 млн грн в межах закупівель Міністерства охорони здоров’я.

«Червоноградська лікарня, після проведення медичної реформи, є багатопрофільним закладом охорони здоров’я другого рівня, для якого передбачена наявність ангіографа. Таких закладів в області є три – у Львові, у Дрогобичі та Червонограді. Тож плануємо законтрактуватися з НСЗУ для надання пакету медичних послуг пацієнтам з інфарктом. Раніше таких пацієнтів скеровували на обстеження до Львова. Тепер отримувати невідкладну допомогу на місці зможуть мешканці району з населенням майже 220 тисяч людей – повідомив Ігор Грондзаля.

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На жаль, розпочати огляд на новому апараті можна буде через 5 місяців, оскільки його використання вимагає необхідних дозволів, а установити його має монтажна бригада.

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