Троє дітей отруїлися чадним газом на Львівщині

У четвер, 17 лютого, у Перемишлянах, що на Львівщині п’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед них – троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 23:20 у квартирі першого поверху двоповерхового багатоквартирного будинку на вул. Галицька, 16 отруїлися чадним газом п’ятеро осіб. Серед них – троє дітей. Дівчинка віком 7 років та два хлопчики 10 та 13 років.

Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади Львова.

Квартира обладнана ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Аварійною бригадою ПрАТ «Львівгаз», до з’ясування обставин, припинено подачу газу до квартири.

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Причина та обставини отруєння встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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