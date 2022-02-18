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Сенат США схвалив резолюцію щодо України: що це означає

Ольга Денисяка

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Сенат США 17 лютого одностайно підтримав резолюцію, яка демонструє непохитну підтримку України та засуджує військову агресію Росії. Про це з посиланям на Associated Press повідомляє hromadske.

Резолюція сенаторів не має сили закону, але офіційно заявляє про «непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України» та «засуджує нарощування російської військової сили» на кордоні з Україною. Голосування було одностайним, без заперечень чи формального поіменного голосування.

«Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України», – сказав сенатор Роб Портман зі штату Огайо, представляючи документ.

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Сенатори весь останні тиждень намагалися відреагувати на зростання напруженості в регіоні. Багато хто з них прагнув накласти санкції на Путіна та Росію негайно. Водночас від такого кроку все ж утрималися, поклавшись на стратегію Білого дому щодо виходу з кризи.

Водночас резолюція закликає Байдена змусити уряд США вичерпати всі наявні інструменти, щоб змусити Росію понести «значні втрати» та «відновити мир в Європі». Але в тексті наголошується, що резолюція не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну. Сенатори також заявили, що Адміністрація може запроваджувати санкції самостійно, незалежно від дій Конгресу.

Нагадаємо, на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення США передали українським військовим ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) та Javelin і боєприпаси. А прикордонникам – 40 повнопривідних вантажівок Mitsubishi та різне обладнання.

Окрім того, Сполучені Штати дозволили Литві, Латвії та Естонії відправляти ракети та іншу зброю американського виробництва в Україну на тлі загострення російської загрози.

Усього з 2014 року США виділили Україні понад 5,4 мільярда доларів, зокрема на оборонні цілі.

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