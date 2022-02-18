Небайдужих просять допомогти врятувати маленького Владиславчика зі СМА

Усіх небайдужих просять допомогти зібрати кошти для порятунку 11-місячного Владиславчика, в якого виявили спінальну м’язову атрофію. Врятувати дитину може найдорожчий у світі укол ZOLGENSMA, його вартість становить 2 мільйони доларів. Про це Львівському порталу повідомили волонтери.

Владиславу Камінному виповнилось всього 11 місяців. Він єдина і дуже довгоочікувана дитина в сім’ї. Наприкінці листопада минулого року Владусеві поставили діагноз СМА 2 типу – спінальна м’язова атрофія. Хлопчик не може повзати, не має опори в ніжках. Він не може самостійно сидіти, чи, навіть, перевернутись. А найгірше те, що захворювання прогресує і щодня Владислав стає все слабшим. Без лікування, з часом, він може втратити здатність їсти, ковтати та, навіть, дихати.

Донедавна ця недуга вважалась невиліковною. Тепер у Владиславчика з’явився шанс на нормальне життя. Єдиним способом врятувати життя хлопчика є одноразове введення препарату «ZOLGENSMA», який зупиняє розвиток хвороби назавжди. Проте вартість цих ліків надто висока – понад 2 мільйони доларів.

Реклама партнерів

25 листопада батьки Владислава, Віка та Вадим, відкрили благодійний збір коштів на порятунок життя свого сина. Згодом створили благодійний фонд «Зроби для мене диво». Зараз десятки волонтерів у всій Україні ведуть активну роботу для залучення коштів: влаштовують благодійні ярмарки, організовують збори на концертах, ведуть активну онлайн роботу у соцмережах, влаштовують власні благодійні події та акції, звертаються по допомогу до підприємців.

Проте, попри всі намагання, батьки та волонтери можуть не встигнути. Існують обмеження щодо введення уколу ZOLGENSMA. Препарат дозволено застосовувати дітям віком до 2 років та з масою тіла не більше 13,5 кг.

Батьки Владислава звертаються по допомогу до всіх небайдужих і просять допомогти дитині та долучитись до збору коштів.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7451 1534 7285

Камінний Вадим Петрович(тато)

4731 2196 4372 1792 (visa)

Андрюк Віка Георгіївна (мама)

5168 7574 3063 6623 (mastercard)

Андрюк Віка Георгіївна (мама)

Ощадбанк

4790729933795726

Андрюк Віка Георгіївна (мама)

Monobank

4441114413682111

Андрюк Віка Георгіївна (мама)

ПриватБанк (долар)

4731 2196 4372 1594

Андрюк Віка Георгіївна (мама)

EUR IBAN

UA 713052990262076400915240047

SWIFT CODE: PBANUA2X

VIKA ANDRIUK

USD IBAN

UA 303052990262056400915239748

SWIFT CODE: PBANUA2X

Реквізити для переказів з закордону:

PayPal:

[email protected]

Svitlana Kolopai

GoFundMe: https://gofund.me/2ebe18ec

Сторінки у соцмережах: Facebook, Instagram.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.