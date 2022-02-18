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На вулиці Пулюя збудують Льодову арену

Наталя Дуляба

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У Львові на вул. Івана Пулюя спорудять спортивно-розважальний комплекс «Льодова арена». Відповідні містобудівні умови та обмеження 18 лютого видав виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівну документацію отримало управління капітального будівництва Львівської ОДА. Відомо, що зводити Льодову арену на вул. Пулюя будуть за державні кошти у межах програми «Велике будівництво».

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Льодову арену будуватимуть на земельній ділянці площею 2,8 га, яка є у державній власності. Вона входить у зону Г-4 – зону культурних, спортивних та релігійних установ відповідно до зонінгу Франківського району.

Поруч розташовані новозбудовані житлові комплекси, гаражний кооператив та міський центр зайнятості.

Виконком не встановив відсоток забудови земельної ділянки, але визначив, що висота майбутньої будівлі Льодової арени не повинна перевищувати 14 м.

Зазначимо, що в межах президентської програми «Велике будівництво» у Львові хочуть спорудити відразу дві льодові арени. Перша – на вул. Пулюя, на яку мерія якраз видала містобудівну документацію, а друга – на вул. Стрийській, 199, відразу біля «Арени Львів».

На вул. Пулюя буде мала льодова арена орієнтовно на 400 місць, а на вул. Стрийській – масштабний зал-трансформер на 10 тисяч глядацьких місць.

Ще одну льодову арену хочуть збудувати у Стрию. Всі об’єкти на 90% планують профінансувати з держбюджету, ще 10% додасть область.

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Візуалізація: ЛМР

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