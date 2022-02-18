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На Яворівщині п’яний хлопець стріляв в мікроавтобус з пасажирами

Анастасія Диняк

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Правоохоронці Львівщини затримали 20-річного хлопця, який стріляв в мікроавтобус з пасажирами всередині. Йому загрожує до семи років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У п’ятницю, 18 лютого, близько третьої ночі 37-річний тернополянин повідомив поліції, що невідомий чоловік стріляв в його автомобіль. Це сталося у селі Наконечне Яворівського району Львівської області.

Правоохоронці встановили, що стріляв 20-річний місцевий мешканець. Бувши п’яним, хлопець вистрелив в бокове скло мікроавтобусу «Мерседес Віто». У салоні автомобіля було шість пасажирів, ніхто з них не постраждав.

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У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років за ґратами. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

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Фото: Нацполіція 

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