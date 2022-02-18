Кава – шанс на життя: студенти запрошують на благодійний аукціон

Ліга студентів асоціації правників України організовує благодійний аукціон, переможці якого мають можливість зустрітись на каву із зірковим гостем, а виручені кошти підуть на порятунок 11-місячного Владислачика Камінського, що хворіє на СМА, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Владислав Камінський має складне захворювання – спінальну м’язову атрофію 2-го типу, яке можливо вилікувати лише до 2-річного віку. Для порятунку дитини необхідно здійснити укол препарату Zolgensma, вартість якого 2 300 000 $.

Без лікування дитина приречена на смерть.

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Усі охочі мають можливість придбати зустріч із інфлюєнсерами – людьми якими вони надихаються, а виручені кошти передадуть на лікування маленького Владиславчика.

Серед людей, з якими можна купити зустріч – стендап-комік Лєра Мандзюк, підприємець Андрій Євтух, барабанщик гурту «Антитіла» та інші молоді й успішні люди.

Нагадаємо, за допомогою благодійного аукнціону Ліги студентів АПУ вдалось зібрати 140 050 грн на підтримку Львівського будинку дитини №1 та Львівського мобільного хоспісу, а також аукціон зібрав 92 500 на лікування дівчаток Віктрої Полюги та Маріанни Михайлової.

Якщо вас не зацікавив формат благодійних зустрічей на каву ви можете скористатись прямими реквізитами для допомоги.

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