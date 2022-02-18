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Для ліцею на Сихові збудують новий корпус із басейном

Наталя Дуляба

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На ліцей №80 у Львові чекає масштабне оновлення. Тут збудують новий навчальний корпус із басейном. Відповідне рішення 18 лютого прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Ліцей №80 розташований на вул. Героїв Крут, 27, що на Сихові. Міське управління освіти отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво нового корпусу навчального закладу.

Його збираються спорудити відразу поруч на території занедбаного спортивного майданчика. Йдеться про кількаповерховий корпус із басейном та їдальнею.

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«Це буде новий корпус для посилення цього ліцею, можна навіть сказати, що йдеться про подвоєння потужностей. У цьому корпусі передбачений басейн, який буде доступний у позаурочний час для мешканців, навчальні класи та їдальня. Також передбачений цілий комплекс заходів для формування подвір’я і спортивного дозвілля», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

У мерії раніше пояснювали, що новий корпус вирішить проблему з розміщенням початкової школи, адже 500 учнів зараз навчаються у приміщенні садка на вул. Мишуги. А у вивільненому ДНЗ хочуть додатково відкрити вісім повноцінних груп на 160 дітей.

Водночас заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач повідомив, що будувати новий корпус ліцею буде не місто власним коштом, а один із забудовників. Він не конкретизував, про якого саме девелопера йдеться, однак запевнив, що компанія готова профінансувати цей об’єкт.

«Це добрий приклад співпраці міської ради і бізнесу, адже з цього приводу у нас звернення від однієї з будівельних компаній, яка висловила готовність профінансувати добудову цієї школи. У них є бажання робити це досить оперативно. Після затвердження містобудівних умов відразу запускається розробка проєкту. За оптимістичним сценарієм влітку – на початку осені мали б почати роботи», – відзначив посадовець.

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Візуалізація: ЛМР

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