Верховна Рада ратифікувала угоду про «відкрите небо» з ЄС

Угода про спільний авіапростір з Європейським Союзом повинна урівняти в правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути та зменшити вартість квитків. Про це повідомляє Економічна правда.

Так, у четвер, 17 лютого, на парламентському засіданні депутати проголосували за ратифікацію угоди про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом. Закон підтримали 311 народних обранців.

Відтак після ратифікації угоди парламентом завершується процес виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання угодою чинності.

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Угода про «відкрите небо» має зрівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами та, як наслідок, – зменшити ціни на квитки.

Водночас заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко зазначила, що угода забезпечить створення спільного авіапростору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіаційної безпеки польотів.

Також йдеться про відповідність організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, роботи систем комп’ютерного бронювання, захисту довкілля та забезпечення прав споживачів.

Відтак реалізація угоди відбуватиметься у два етапи, що передбачає поступове приведення положень українського законодавства у відповідність до вимог і стандартів ЄС.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про спільний авіаційний простір у жовтні торік.

Чому «відкрите небо» є ЄС є важливим для України?

Підписанням угоди про Спільний авіаційний простір Україна та ЄС відкривають одне для одного ринки авіаперевезень. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну.

Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відритим і прозорим. Всі внутрішні рейси в Україні будуть відповідати таким же стандартам безпеки, як і будь-який рейс на території Євросоюзу. Відтак конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки.

Водночас угода про «відкрите небо» з ЄС містить чимало зобов’язань, які бере на себе Україна. Для цього держава ще має переглянути своє законодавство, правила безпеки польотів та захисту прав споживачів.

Що зміниться для пасажирів?

Підписання «авіаційного безвізу» з ЄС надасть пасажирам з України низку переваг. Зокрема, у ЄС вартість квитка між містами різних країн може складати 8-10 євро. Цілком реально купити авіаквиток з Лондона до Будапешта за 6 євро або приблизно за 200 грн в один бік. «Авіаційний безвіз» із ЄС відкриває до того, щоб доступність подорожей літаком стала буденністю і для українців.

Також «угода про відкрите небо» – це кінець цінових монополій на авіаційному ринку. Як стверджують в уряді, конкуренція між авіаперевізниками, як в Європі, – це один із суттєвих факторів зниження цін на квитки.

Крім цього у Кабміні кажуть, що угода відкриє більше можливостей для подорожей, адже відкриються нові напрямки з та в Україну.

«Авіаційний безвіз» – це також про захист прав споживачів, зокрема в питанні компенсацій за затримку рейсів.

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