Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо»

Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про «відкрите небо». Церемонія підписання відбулася в рамках саміту Україна-ЄС 12 жовтня у Києві. Про це повідомляє Європейська правда.

З української сторони угоду підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зі сторони ЄС – глава дипломатії Жозеп Боррель та посол Словенії в Україні Томаш Менцин.

Угода про «відкрите небо» має на меті урівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

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У ЄС наголошують, що одним із наслідків підписання угоди має бути вихід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України.

Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Підписання очікувалося 11 лютого у Брюсселі, але на початку лютого в офісі президента заявили, що підписання зірвалося.

Чому «відкрите небо» є ЄС є важливим для України?

Підписанням угоди про Спільний авіаційний простір Україна та ЄС відкривають одне для одного ринки авіаперевезень. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну.

Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відритим і прозорим. Всі внутрішні рейси в Україні будуть відповідати таким же стандартам безпеки, як і будь-який рейс на території Євросоюзу. Відтак конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки.

Водночас угода про «відкрите небо» з ЄС містить чимало зобов’язань, які бере на себе Україна. Для цього держава ще має переглянути своє законодавство, правила безпеки польотів та захисту прав споживачів.

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Фото: censor.net