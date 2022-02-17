У Львові спіймали закладчиків наркотиків

У Львові ТОРівці спіймали двох чоловіків, які торгували наркотиками. При собі вони мали понад 80 згортків з наркотичними речовинами, а в їх помешканні виявили ще понад 500. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 17 лютого близько 4 години ранку патрульні роти тактико-оперативного реагування помітили на вулиці Полудневій у Львові двох чоловіків, які різко змінили напрямок руху, щойно помітили поліцейських.

Така поведінка здалася інспекторам дивною, тож вони вирішили перевірити невідомих. 21-річний чоловік та його 20-річний товариш дуже нервували.

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Під час поверхневої перевірки у них виявили 88 згортків в ізоляційній стрічці з, ймовірно, наркотичними речовинами. З їхніх слів, це мефедрон, амфетамін та alfa-PVP.

ТОРівці встановили, що особи можуть бути причетними до розповсюдження наркотичних речовин шляхом закладок у Львові та Івано-Франківську. Чоловіки розповіли, що сховали впродовж доби близько 100 закладок.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Львівської області.

Під час обшуку в помешканні, яке винаймали громадяни, поліцейські виявили ще 521 згорток різних речовин, ймовірно, наркотичного походження: канабіс, мефедрон, амфетамін, а-PVP, марки та інше. Загалом, понад 600 грамів речовин.

Осіб затримали. Їм загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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