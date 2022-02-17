У Бориславі поліція по «гарячих» слідах затримала грабіжника магазину

У середу, 16 лютого, мешканець Закарпаття виніс гроші з каси магазину у Бориславі. Проте далеко втекти не встиг, зловмисника затримала поліція. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Подія сталася близько 19:30 у місті Борислав Дрогобицького району на Львівщині. Там 35-річний мешканець Закарпатської області пограбував магазин на вулиці Володимира Великого. Зловмисник заволодів грошима з каси, після чого накивав п’ятами.

На місце події негайно виїхала поліція та оперативники. Відтак продавчиня магазину надала правоохоронцям детальний опис зловмисника. Це допомогло розшукати крадія неподалік місця скоєння злочину. При собі чоловік мав 1300 гривень виручки, яку він поцупив з магазину.

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Згодом у поліції встановили, що затриманий 35-річний мешканець Закарпатської області вже мав проблеми із законом. Зокрема, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі й за грабежі.

За фактом грабежу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За скоєне чоловікові «світить» до чотирьох років в’язниці.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.

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