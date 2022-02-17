«Львівелектротранс» проведе безкоштовні навчання для водіїв тролейбусів

ЛКП «Львівелектротранс» організовує безкоштовний 12-тижневий навчальний курс з водіння тролейбусів для всіх бажаючих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Так, підприємство запрошує на навчання водіїв, з подальшою можливістю офіційного працевлаштування. По закінченню 12 тижнів курсу водії тролейбусів отримають документи про присвоєння робітничої кваліфікації та офіційну роботу з соціальним пакетом та стабільною оплатою.
Документи для навчання потрібно подати до Навчально-курсового комбінату, що на вулиці Тролейбусна, 1.
Необхідно мати:
- копію паспорту;
- копію ідентифікаційного коду;
- копію документа про закінчену освіти (не нижче професійно-технічної)
- копію водійських прав;
- медична довідка щодо придатності керувати транспортом (трамваєм, тролейбусом)
- Covid-сертифікат про вакцинацію.
Більш детальну інформацію можна дізнатися за посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк