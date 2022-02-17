«Львівелектротранс» проведе безкоштовні навчання для водіїв тролейбусів

ЛКП «Львівелектротранс» організовує безкоштовний 12-тижневий навчальний курс з водіння тролейбусів для всіх бажаючих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, підприємство запрошує на навчання водіїв, з подальшою можливістю офіційного працевлаштування. По закінченню 12 тижнів курсу водії тролейбусів отримають документи про присвоєння робітничої кваліфікації та офіційну роботу з соціальним пакетом та стабільною оплатою.

Документи для навчання потрібно подати до Навчально-курсового комбінату, що на вулиці Тролейбусна, 1.

Необхідно мати:

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копію паспорту;

копію ідентифікаційного коду;

копію документа про закінчену освіти (не нижче професійно-технічної)

копію водійських прав;

медична довідка щодо придатності керувати транспортом (трамваєм, тролейбусом)

Covid-сертифікат про вакцинацію.

Більш детальну інформацію можна дізнатися за посиланням.

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