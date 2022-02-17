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Аеромедична евакуація в дії: на Львівщині за добу врятували трьох людей

Оксана Попович

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За останню добу гелікоптер МВС доправив до Львова трьох пацієнтів зі складними травмами чи захворюваннями. Серед них – постраждалий в ДТП на Рівненщині, травмований в горах та жінка з гострим коронарним синдромом. Про це у Facebook повідомило Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова.

У середу, 16 лютого, санавіація доставила до Першого ТМО одразу двох пацієнтів із політравмою. Спершу гелікоптер транспортував молодого чоловіка з Рівненської області, який постраждав у ДТП.

За повідомленням поліції Рівненщини, ця автопригода сталася напередодні, 15 лютого, близько 21:15 на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Ситне колишнього Радивилівського району. Як відомо, 20-річний водій Mercedes-Benz не впорався із керуванням, з’їхав з дороги на узбіччя, де авто перекинулося на дах.

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Внаслідок аварії львів’янин отримав множинні переломи кісток, зокрема ключиці й тазу. Тож за потерпілим на Рівненщину прилетів поліцейський гвинтокрил, який згодом передав травмованого бригаді львівських лікарів.

Того ж дня аеромедичної евакуації потребував 62-річний чоловік, який травмувався в горах Закарпаття. Під час катання на лижах він отримав черепно-мозкову травам, множинні переломи та забої внутрішніх органів.

Наразі обоє пацієнтів лікуються у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології Першого медоб’єднання Львова.

У четвер, 17 лютого, гвинтокрил МВС також вже був у роботі. Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, цього разу гелікоптер полетів в Золочівський район Львівської області. Там медичної допомоги потребувала 58-річна жінка з гострим коронарним синдромом. Її повітрям доправили до Львівської обласної лікарні.

Нагадаємо, що аеромедична евакуація здійснюється в рамках спільного проєкту Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я України.

На Львівщині проєкт аеромедичної евакуації пацієнтів до медзакладів відновили з 1 жовтня 2021 року. Відтак за три місяці роботи гелікоптер здійснив 48 польотів за пацієнтами.

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Фото: Перше ТМО, Нацполіція Львівщини, Рівненщини

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