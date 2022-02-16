У дитсадку на Самбірщині отруїлись четверо дітей

У дитячому садочку №1 у місті Турка Самбірського району отруїлись четверо дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспожислужбі Львівської області.

Зазначається, що діти захворіли ще у суботу, 12 лютого. У них була блювота, діарея та підвищена температура тіла (38-39 градусів). Трьох із них у середньому стані важкості госпіталізували до Самбірської центральної районної лікарні. Водночас ще одна дитина перебуває на амбулаторному лікування.

Працівники Самбірського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області разом із представниками Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України почали розслідувати причини та умови виникнення спалаху. Також вони працюють над тим, аби запобігти поширенню інфекції серед дітей.

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