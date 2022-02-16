Середня вартість гектара землі на Львівщині – 108 тисяч гривень

За минулий місяць на Львівщині через систему «Прозорро» провели в 2,4 рази більше земельних аукціонів, ніж торік у грудні. Продавали чи здавали в оренду переважно землі комунальної власності. Відтак середня вартість 1 гектара землі визначилась на рівні 108 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті економічної політики Львівської ОДА.

За допомогою системи електронних аукціонів «Прозорро.Продажі» у січні цьогоріч в області оголосили 88 аукціонів, що у 2,4 більше, ніж торік у грудні. Зокрема, 58 аукціонів анонсували з оренди землі, а 30 – з продажу земельних ділянок.

Більшість ділянок, які виставляли на аукціони через «Прозорро», були комунальної форми власності. Проте 14 аукціонів продавали землі приватної власності.

Крім того, у порівняні з груднем 2021 року у дев’ять разів збільшилась площа земельних ділянок, які виставляли на аукціони. Також зросла кількість учасників у понад два рази – з 28 до 65. Водночас середня вартість 1 гектара землі минулого місяця становила 108 тис. грн.

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За даними «Прозорро.Продажі», оголошена вартість завершених аукціонів склала 674 тис. грн, а дохід збільшився вдвічі – до 1,47 млн грн.

Найактивніше у січні оголошувала аукціони Рудківська міська рада (38), дещо менше –Добромильська міськрада (12) та Городоцька міськрада (10).

Однак найефективніше управляли своїми земельними активами Давидівська територіальна громада. Там принесли 29,9 млн грн доходу від продажу та здачі в оренду землі через аукціони. При цьому у Городоцька ТГ заробила 3,3 млн грн на аукціонах, а Рудківська міська рада – 2,4 млн грн.

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