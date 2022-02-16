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На Стрийщині затримали наркоторговця з Криму

Анастасія Диняк

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32-річного кримчанина підозрюють у продажі амфетаміну в одному із сіл в Стрийському районі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Як встановили слідчі, чоловік займався продажем наркотиків в одному із сіл Сколівської територіальної громади. Під час обшуку у будинку підозрюваного правоохоронці вилучили 8 пакетиків з залишками амфетаміну та пристрій для його фасування.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що йому загрожує – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, підозрюваного взяли під варту.

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