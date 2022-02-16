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Мешканці Львівщини почали менше хворіти на грип та застуду

Ірина Марчук

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На Львівщині впродовж минулого тижня, із 7 лютого по 13 лютого, сезонну застуду підхопили 16 тисяч осіб, що на 23% менше, ніж раніше. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За минулий тиждень показник захворюваності в області знизився на 22,5%. Так, на ГРВІ, в тому числі й на Covid-19, захворіли 16 472 мешканців Львівщини, що на 4772 випадки менше, ніж попереднього.

Однак майже 30% недужих із загальної кількості становлять діти (4927 осіб). Так, показник захворюваності серед дитячого населення тримається на рівні минулого тижня.

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Що стосується Львова, то минулого тижня захворіло 5691 людина, що на 1546 випадків менше, ніж попереднього. Серед недужих 29% становлять діти до 17 років.

Нагадаємо, що наприкінці січня на Львівщині грипом занедужали понад 22 тисячі людей. Таким чином два тижні поспіль в області був перевищений епідемічний поріг. При цьому третину хворих становили діти.

Водночас епідеміологи вже заявили, що хвиля Covid-19 у Львівській області почала йти на спад. Оскільки останні дні на Львівщині фіксують меншу кількість хворих.

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