Як на Львівщині відзначають День єднання

16 лютого в Україні вперше відзначають День єднання, встановлений указом президента на тлі російської загрози. Про це повідомляє Львівський портал.

Відзначення цього дня, серед іншого, передбачає підняття прапора на всіх адмінустановах, виконання о 10:00 державного гімну та підсвічування у вечірній час адмінбудинків кольорами прапора.

Так, зранку військові, правоохоронці, керівництво Львова та області разом з курсантами Академії сухопутних військ долучились до урочистого підняття прапора біля Львівської ОДА

Водночас урочисті відбулись й біля найбільшого на Львівщині флагштоку з Державним Прапором України, що розташований поруч із Національною академією сухопутних військ.

На одному із військових містечок навчального закладу вихованці Академії вибудували символічний обрис мапи України.

Заспівали зранку Гімн та підняли прапори і в Західному міжрегіональному управлінні податкової служби по роботі з великими платниками податків.

Працівники екстрених служб області – патрульні поліцейські, медики швидкої допомоги, рятувальники та прикордонники – зняли до Дня єднання відео, на якому символічно передають один одному прапори.

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«В єдності наша сила — Україна, понад усе. Разом тримаємо оборону і віримо у добро», – привітали українців львівьскі патрульні.

Медики області також долучились до відзначення свята. Зокрема, працівники Львівського обласного перинатального центру показали, як разом заспівали Гімн України.

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Своєю чергою колектив Центру легеневого здоров’я розгорнув на подвір’ї багатометровий прапор.

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Фото/Відео: ЛОДА, ЛОР, Павло Ткачук, Андрій Садовий, Марія Малачинська, Патрульна поліція Львівщини, ДСНС Львівщини, Західне міжрегіональне управління податкової служби.