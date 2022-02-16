«Ангели пам’яті»: у Львові вшанують Героїв Небесної Сотні

У п’ятницю, 18 лютого, на Меморіалі Небесної Сотні, що знаходиться на перехресті вул. Кривоноса та Замкової, відбудеться низка заходів із вшанування пам’яті Героїв Майдану. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Об 11:00 розпочнеться акція «Ангели пам’яті», під час якої, діти прикріплять до Меморіалу власноруч зроблених паперових ангеликів з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Об 11:10 відбудеться урочисте підняття державного прапора України, почесна варта у музичному супроводі розпочне прапороносну ходу.

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Після цього духовенство звершить Панахиду. Згодом присутні запалять лампадки.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року, у центрі Києва розпочалися сутички під час яких загинули понад сто учасників Революції Гідності.

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