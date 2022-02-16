ОСТАННІ НОВИНИ

«Ангели пам’яті»: у Львові вшанують Героїв Небесної Сотні

Ольга Оличенко

|

У п’ятницю, 18 лютого, на Меморіалі Небесної Сотні, що знаходиться на перехресті вул. Кривоноса та Замкової, відбудеться низка заходів із вшанування пам’яті Героїв Майдану. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Об 11:00 розпочнеться акція «Ангели пам’яті», під час якої, діти прикріплять до Меморіалу власноруч зроблених паперових ангеликів з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Об 11:10 відбудеться урочисте підняття державного прапора України, почесна варта у музичному супроводі розпочне прапороносну ходу.

Реклама партнерів

Після цього духовенство звершить Панахиду. Згодом присутні запалять лампадки.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року, у центрі Києва розпочалися сутички під час яких загинули понад сто учасників Революції Гідності.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів