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У Львові три місяці виходжували передчасно народжену двійню

Ольга Денисяка

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У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі 85 днів виходжували двох хлопчиків, які народились передчасно. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

Двійнят – Матвія та Масима – мама народила на 27-28 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину. Вага хлопчиків при народженні становила всього 950 г та 1100 г.

Діти пройшли непростий шлях від відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених до відділення постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей.

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Завдяки зусиллям медиків та батьків 14 лютого здорових братиків вже виписали додому. Вага на момент виписки – 2270 г та 2740 г.

Нагадаємо, перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, торік у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

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