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У Львові можна здати зношений одяг на утилізацію: де та коли

Аліса Белей

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Вперше у Львові містяни можуть здати зношений одяг на утилізацію. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Таку ініціативу започаткували у просторі усвідомленого споживання «Ясна річ» та науково-дослідному підприємстві «Борея».

Так, раніше львів’яни надсилали зношений одяг на утилізацію до підприємства «Терком», що на Київщині. Проте зараз, за словами організаторів ініціативи, сервіс і технологія у Львові значно прогресивніші, ніж на Київщині.

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Представниця «Ясної речі» Ірина Сальник каже, що є багато варіантів, що робити з одягом і взуттям у гарному стані: їх приймають у благодійних крамницях, можна віддати через спеціальні групи онлайн або зрештою роздати родичам чи знайомим.

За її словами, у Львові раніше не було жодного місця, де б приймали на безпечну утилізацію одяг, що відслужив своє. Це велика проблема і для світу, і для України.

«Шукаючи вихід, ми знайшли інженера-винахідника Андрія Чорного. У нього новітнє обладнання та методи, завдяки яким відходи з одного процесу стають новим ресурсом для іншого. Сподіваємося, що зі Львова почнеться революція зі сталого поводження з текстилем, і на звалищах буде менше таких відходів (зараз їх близько 5 %). Адже це – потенційний ресурс», – пояснює Ірина Сальник.

Чисті посортовані речі можна приносити до «Ясної речі» щодня з 10 до 19 години. Тканина може бути будь-яка, окрім гумованої. Послуга платна, адже поки що немає ніякої державної програми, яка б покривали витрати на утилізацію.

Андрій Чорний, засновник НД «Борея», запевняє, якщо таке утилізаційне обладнання та методи впровадити у широкий обіг, то можна значно заощадити на енергоресурсах, що є дуже актуальним на шляху до циркуляційної економіки та енергетичної незалежності України.

Більше інформації про утилізацію можна отримати за номером: 0667889452.

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Фото: Ірина Сальник

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