ОСТАННІ НОВИНИ

Рак у дітей: що треба знати батькам

Оксана Попович

|

В Україні щороку діагностують близько 1000 нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Проте рак – цілком виліковне захворювання, якщо розпочати лікування на ранніх стадіях. Про це під час брифінгу 15 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

За інформацією Національного канцер-реєстру, щорічно в 1000 маленьких українців виявляють онкологічні захворювання. Так, найбільш поширеними онконедугами є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Втім, що призводить до онкозахворювання в дитячому віці, дотепер достеменно невідомо. Лише невелику частку дитячих онкологій викликають фактори, пов’язані із навколишнім середовищем, способом життя та деякими хронічними інфекціями. Водночас близько 10% пацієнтів онкологічних відділень мають генетичну схильність до хвороби.

«У сучасних умовах рак – не вирок, а цілком виліковне захворювання. Цьогоріч МОЗ заклало більше коштів на виявлення та лікування онкологічних хвороб. А також збільшуємо тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медпослуги онколікарням, які лікують дітей», – зазначив очільник МОЗ.

Реклама партнерів

Водночас медики нагадують, що найбільш ефективним методом боротьби з недугою є рання діагностика. Онкологічні захворювання у дітей часто супроводжуються симптомами, які можуть помітити не тільки лікарі, а і члени родини.

Основні тривожні симптоми:

  • значна і тривала втрата ваги;
  • часті головні болі, які супроводжуються ранковим блюванням;
  • набряки;
  • постійні болі у кістках, суглобах, спині чи ногах;
  • ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, тазу чи паху;
  • збільшення лімфовузлів;
  • поява синців чи висипки на шкірі;
  • часті інфекційні хвороби;
  • біла смужка за зіницею в оці дитини;
  • постійна нудота;
  • блювота без нудоти;
  • постійна втома;
  • блідість шкіри;
  • періодичне чи постійне підвищення температури без видимих причин.

Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для негайного звернення до лікаря.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я збільшило тариф на діагностику та лікування онкохворих дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів