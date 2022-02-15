Рак у дітей: що треба знати батькам

В Україні щороку діагностують близько 1000 нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Проте рак – цілком виліковне захворювання, якщо розпочати лікування на ранніх стадіях. Про це під час брифінгу 15 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

За інформацією Національного канцер-реєстру, щорічно в 1000 маленьких українців виявляють онкологічні захворювання. Так, найбільш поширеними онконедугами є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Втім, що призводить до онкозахворювання в дитячому віці, дотепер достеменно невідомо. Лише невелику частку дитячих онкологій викликають фактори, пов’язані із навколишнім середовищем, способом життя та деякими хронічними інфекціями. Водночас близько 10% пацієнтів онкологічних відділень мають генетичну схильність до хвороби.

«У сучасних умовах рак – не вирок, а цілком виліковне захворювання. Цьогоріч МОЗ заклало більше коштів на виявлення та лікування онкологічних хвороб. А також збільшуємо тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медпослуги онколікарням, які лікують дітей», – зазначив очільник МОЗ.

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Водночас медики нагадують, що найбільш ефективним методом боротьби з недугою є рання діагностика. Онкологічні захворювання у дітей часто супроводжуються симптомами, які можуть помітити не тільки лікарі, а і члени родини.

Основні тривожні симптоми:

значна і тривала втрата ваги;

часті головні болі, які супроводжуються ранковим блюванням;

набряки;

постійні болі у кістках, суглобах, спині чи ногах;

ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, тазу чи паху;

збільшення лімфовузлів;

поява синців чи висипки на шкірі;

часті інфекційні хвороби;

біла смужка за зіницею в оці дитини;

постійна нудота;

блювота без нудоти;

постійна втома;

блідість шкіри;

періодичне чи постійне підвищення температури без видимих причин.

Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для негайного звернення до лікаря.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я збільшило тариф на діагностику та лікування онкохворих дітей.

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