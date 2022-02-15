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На Львівщині поменшало ДТП

Юлія Вуйко

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У порівнянні з січнем минулого року на Львівщині фіксують зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Найбільше аварій із потерпілими стається у неділю. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Львівщини у Facebook.

У перший місяць 2022 року на Львівщині зареєстровано 923 автопригоди. У 113 ДТП постраждали 163 особи, ще 21 людини загинули. Натомість у січні 2021 року сталося 974 ДТП, в яких постраждало 214 осіб та 23 людини загинули.

Найбільше ДТП без потерпілих зафіксували в понеділок, а з потерпілими – у неділю.

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Основними причинами ДТП у січні правоохоронці називають: порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть та керування в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, торік натомість на 70% виросла дитяча смертність в аваріях на Львівщині.

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