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На Донбасі окупанти поранили двох українських захисників

Оксана Попович

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У понеділок, 14 лютого, російсько-окупаційні війська кілька разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждали двоє українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Впродовж минулої доби російські війська п’ять разів відкривали вогонь по українських воїнах. Противник обстрілював наші позиції у районі Трьохізбенки, Новотроїцького, Пісків та Мар’їнки.

При цьому бойовики використовували ручні та станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Крім того, окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Ще один ворожий дрон, ймовірно «Орлан-10», перетнув лінію зіткнення на Донеччині.

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Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє українських захисників. Їх шпиталізували до лікарні. Один військовий почувається задовільно, інший – перебуває у стані середньої важкості.

Зі свого боку українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Так знищили один ворожий дрон.

Станом на 07:00 год. ранку вівторка, 15 лютого, на Донбасі тихо – бойовики наразі не порушують режим припинення вогню.

«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – додають у штабі ООС.

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