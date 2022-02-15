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До Дня єднання ЗСУ підвищують зарплати

Юлія Вуйко

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Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення Дня єднання, який передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям на 30%. Саме ж свято відзначатимуть щороку – 16 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністраці.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виплати військовослужбовцям Збройних Сил будуть підвищені на 30% вже із 1 березня 2022 року. Окрім того, до 20% від початку 2022 року зросте грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

«День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування та всього суспільства, адже саме єднання – незламна сила України», – підкреслив Денис Шмигаль.

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У День єднання прийнято проводити:

  • піднятття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;
  • виконання о 10.00 Державного Гімну України;
  • проведення закордонними дипломатичними установам України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України.

Серед іншого, план заходів також передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «UAразом» для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони.

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