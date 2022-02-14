У Львові спіймали на «гарячому» злодіїв, які крали обладнання із заводу

У суботу, 12 лютого, правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагались вкрасти обладнання із заводу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у суботу, 12 лютого, близько 09:00 ранку двоє чоловіків проникли на територію заводу. Зловмисники розкомплектовували електронні блоки та намагались вкрасти плати із дорогого металу вартістю 200 тис. грн.

Поліцейські, які прибули на місце події затримали двох мешканців Львівського району віком 20 та 33 роки.

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Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (замах на крадіжку) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

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