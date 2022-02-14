У горах Львівщини травмувалася 9-річна дитина

На гірськолижних курортах у Стрийському районі на Львівщини за минулу добу, 13 лютого, травмувалися четверо туристів, серед них – одна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
У неділю, 13 лютого, допомоги рятувальників потребували четверо лижників, в тому числі дитина віком 9 років. Туристи травмувалися на лижних трасах гори Тростян та Високий Верх в селі Волосянка Стрийського району.
Надзвичайники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гір, де передали медикам.
У ДСНС нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження.
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Фото: ГУ ДСНС у Львівській області
Оксана Попович