У горах Львівщини травмувалася 9-річна дитина

На гірськолижних курортах у Стрийському районі на Львівщини за минулу добу, 13 лютого, травмувалися четверо туристів, серед них – одна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У неділю, 13 лютого, допомоги рятувальників потребували четверо лижників, в тому числі дитина віком 9 років. Туристи травмувалися на лижних трасах гори Тростян та Високий Верх в селі Волосянка Стрийського району.

Надзвичайники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гір, де передали медикам.

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У ДСНС нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження.

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Фото: ГУ ДСНС у Львівській області