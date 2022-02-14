Львів’янина судитимуть за розбите вікно Верховної Ради

До суду скерували справу щодо 27-річного львів’янина, який розбив молотком вікно будівлі Верховної Ради України. Чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це йдеться у Facebook поліції Києва.

Зазначимо, що 6 лютого поліція затримала 27-річного львів’янина, який розбив молотком вікно будівлі Верховної Ради України.

Правоохоронці встановили, що чоловік заздалегідь придбав чотири молотки. Далі порушник прийшов до адмінбудівлі, кинув один із молотків у будівлю і таким чином розбив вікно.

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Чоловіка обвинувачують у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт вже скерували до суду. Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до п’яти років.

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