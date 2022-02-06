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Львів'янин розбив молотком вікно Верховної Ради

Ольга Денисяка

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У неділю, 6 лютого, поліція затримала 27-річного львів’янина, який розбив молотком вікно будівлі Верховної Ради України. Про це йдеться у Facebook поліції Києва.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна – молоток, та кинув ним у вікно.  Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили його.

Дії львів’янина кваліфікували як хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує штраф, до шести місяців арешту, або п’яти років обмеженя волі.

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Наразі із затриманим спілкуються слідчі.

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