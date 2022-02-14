Аеропорт «Львів» продовжує працювати у звичному режимі

Міжнародний аеропорт «Львів» продовжує працювати в штатному режимі, а всі рейси відбуваються згідно з розкладом. Про це йдеться у Facebook аеропорту.

В пресслужбі закликають уважно слідкувати за інформацією про розклад руху літаків авіакомпаній на онлайн-табло сайту. Також запевняють, що станом на зараз всі рейси відбуваються згідно розкладу.

Зазначимо, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України. Ці кошти підуть для страхових та лізингових компаній, а також авіаперевізників.

Нагадаємо, міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припинили страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій. Відтак, деякі авіакомпанії були вимушені припинити польоти. Зокрема, компанії KLM, SkyUp та Ryanair скасували певні рейси та припинили продаж квитків.

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Крім того, Украерорух попередив авіаперевізників про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.

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