У пожежі біля Львова загинуло двоє людей

Внаслідок пожежі в житловому будинку в селі Чернушовичі на Львівщині загинула 42-річна жінка та 41-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Трагічний випадок стався орієнтовно 13:12 у суботу, 12 лютого. Загорівся приватний житловий будинок у селі Чернушовичі (Підберізцівська громада) на Львівщині.

Пожежу вдалося загасити ще до прибуття пожежників. Однак, на згарищі вогнеборці виявили тіла двох людей. Загинула 42-річна власниця будинку та 41-річний чоловік.

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Вогонь також знищив речі домашнього вжитку. Наразі фахівці встановлюють причини загорання.

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Фото: 61 ДПРЧ м. Винники