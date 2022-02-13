Не доїхав до Польщі: на Львівщині чоловік віз марихуану у черевиках

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися виїхати за кордон із наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, під час перевірки пасажирів двох рейсових автобусів, які прямували до Польщі, увагу прикордонників привернули двоє пасажирів. Їх запросили на додаткову співбесіду та ретельну перевірку, в ході якої службові собаки відчули у пасажирів заборонені предмети.

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Виявилося, що 34-річний пасажир перевозив у сумці для документів люльку та пакунок з речовиною, схожою на марихуану. Інший затриманий, 27-річний українець, перевозив наркотики у власному взутті. Коли прикордонники роззули чоловіка, то знайшли там пакунок із марихуаною.

Зрештою чоловіки до Польщі не потрапили. Їх передали правоохоронцям разом із виявленим «зіллям».

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Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України