Львівські поліцейські по «гарячих» слідах затримали злодія

У центрі Львова 37-річний чоловік поцупив у перехожого гаманець. Але награбованим скористатися не встиг, зловмисника затримала поліція. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Подія трапилась у суботу, 12 лютого, на вулиці Рєпіна. Близько 22:00 львівські патрульні отримали повідомлення про грабіж. Відтак, інспектори оперативно відновили обставини події зі слів потерпілого та відправилися на пошуки зловмисника.

Знайти злодія поліцейським допоміг військовий, який зупинив службове авто приблизно за 100 метрів від місця події. Він розповів, що бачив як біля шпиталю невідомий чоловік викидав гаманець та банківські картки.

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Так, патрульні негайно вирушили у тому напрямку та вже невдовзі помітили схожу по опису особу. 37-річного зловмисника затримали, а викрадені ним речі вилучили. Згодом потерпілий упізнав зловмисника.

Далі на місці події працювали слідчі та експерти.

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Фото: Патрульна поліція Львівщини