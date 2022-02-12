У центрі Львова п’яний водій врізався в авто поліції: є постраждалі

Зранку 12 лютого у самому центрі Львова автомобіль Hyundai протаранив поліцейську автівку. Внаслідок аварії травмувався командир батальйону. Про це кореспонденту Львівському порталу повідомила речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Автопригода сталася орієнтовно о 4:40 на проспекті Свободи у Львові. Так, 44-річний водій автомобіля Hyundai зіткнувся з машиною поліції. Керманич іномарки мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився неадекватно. Втім, від перевірки на стан сп’яніння у медичному закладі він відмовився.

Внаслідок аварії постраждав командир батальйону, який їхав на задньому сидінні поліцейського авто. Його шпиталізували до лікарні із травмою голови та хребта.

Усі події ДТП встановлюються.

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Фото, відео: Варта1