У Самборі поїзд насмерть збив старшого чоловіка

На Львівщині поїзд сполученням «Львів – Сянки» смертельно травмував чоловіка, який переходив залізничну колію. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Фатальний випадок стався у п’ятницю, 11 лютого, орієнтовно о 19:45 на станції «Самбір» Львівської залізниці.
Тут потяг №6025 сполученням «Львів – Сянки» збив чоловіка віком приблизно 60-80 років. Він переходив залізничну колію нерегульованим пішохідним переходом.
Особу загиблого, причини та обставини події встановлюються.
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Фото: Нацполіція Львівщини
Оксана Попович