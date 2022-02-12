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У Самборі поїзд насмерть збив старшого чоловіка

Оксана Попович

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На Львівщині поїзд сполученням «Львів – Сянки» смертельно травмував чоловіка, який переходив залізничну колію. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Фатальний випадок стався у п’ятницю, 11 лютого, орієнтовно о 19:45 на станції «Самбір» Львівської залізниці.

Тут потяг №6025 сполученням «Львів – Сянки» збив чоловіка віком приблизно 60-80 років. Він переходив залізничну колію нерегульованим пішохідним переходом.

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Особу загиблого, причини та обставини події встановлюються.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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