У підвалі в Жовкві згоріла людина: поплатилася за куріння

Внаслідок пожежі в підвалі житлового будинку в Жовкві на Львівщині загинула людина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Трагічний випадок стався близько опівночі у п’ятницю, 11 лютого. Тоді вогнеборці отримали повідомлення про пожежу в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку в Жовкві по вулиці Львівська, 92.
На згарищі виявили тіло людини. Одяг невідомого повністю знищив вогонь. Особу загиблого поки встановлюють.
Ймовірною причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час куріння.
Всі деталі події встановлюються.
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Оксана Попович