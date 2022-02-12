У підвалі в Жовкві згоріла людина: поплатилася за куріння

Внаслідок пожежі в підвалі житлового будинку в Жовкві на Львівщині загинула людина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Трагічний випадок стався близько опівночі у п’ятницю, 11 лютого. Тоді вогнеборці отримали повідомлення про пожежу в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку в Жовкві по вулиці Львівська, 92.

На згарищі виявили тіло людини. Одяг невідомого повністю знищив вогонь. Особу загиблого поки встановлюють.

Ймовірною причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час куріння.

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Всі деталі події встановлюються.

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