ОСТАННІ НОВИНИ

У підвалі в Жовкві згоріла людина: поплатилася за куріння

Оксана Попович

|

Внаслідок пожежі в підвалі житлового будинку в Жовкві на Львівщині загинула людина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Трагічний випадок стався близько опівночі у п’ятницю, 11 лютого. Тоді вогнеборці отримали повідомлення про пожежу в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку в Жовкві по вулиці Львівська, 92.

На згарищі виявили тіло людини. Одяг невідомого повністю знищив вогонь. Особу загиблого поки встановлюють.

Ймовірною причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час куріння.

Реклама партнерів

Всі деталі події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю
Наталя ДУЛЯБА
Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю

У ніч на неділю, 6 лютого, у Шевченківському гаю вщент згорів автентичний експонат – гуцульська гражда XIX століття, яку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів