На Донбасі окупанти поранили українського військового та застосували дрон

У п’ятницю, 11 лютого, російсько-окупаційні війська кілька разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримав український захисник. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Впродовж минулої доби російські війська 7 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Противник зі стрілецької зброї обстрілював наші позиції у районі Невельського (двічі) та Водяного.

Водночас у бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Широкіне також обстріляли з ручних протитанкових гранатометів. А поблизу Мар’їнки російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У відповідь українським захисникам довелося відкрити вогонь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Так змусили противника припинити обстріли.

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Внаслідок ворожих атак один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до шпиталю. Стан бійця медики оцінюють як задовільний.

Станом на 07:00 год. ранку п’ятниці, 12 лютого, російсько-окупаційні війська вже встигли один раз порушити режим «тиші». Окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів в районі Пісків.

«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – додають у штабі ООС.

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