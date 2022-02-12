Львівські патрульні спіймали водія з «липовим» техпаспортом і чужими правами

У п’ятницю, 11 лютого, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz E220. Водій легковика надав поліції чуже посвідчення водія та підроблений техпаспорт. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Горе-водія поліцейські затримали за порушення правил дорожнього руху. Далі з’ясувалося, що у керманича немає поліса страхування цивільно-правової відповідальності.

Відтак, правоохоронці стали ретельніше перевіряти водія Mercedes-Benz E220. Поліцейським він представився 42-річною особою, надавши відповідне водійське посвідчення. Проте виявилося, що права, пред’явлені порушником, належить іншій людині. Насправді 33-річний львів’янин своїх прав не мав, їх він позбувся через нетверезе керування автомобілем.

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На цьому сюрпризи не закінчилися. Під час перевірки техпаспорту патрульні помітили ознаки підробки. Адже цифри вказані в документі не сходилися з VIN-кодом автомобіля.

Так, львів’янин отримав постанову за керування транспортним засобом без прав. Тепер йому доведеться сплатити 20 400 гривень штрафу.

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Фото: Патрульна поліція Львівщини