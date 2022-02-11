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У Славському під колесами авто загинув пішохід

Аліса Белей

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В аварії на Львівщині загинув 40-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП сталась у четвер, 10 лютого, орієнтовно о 19:20 год. на трасі Сколе – Славське в селі Славське Стрийського району Львівщини.

Тут водій автомобіля «Опель Корса», 32-річний мешканець села Опорець Стрийського району, збив 40-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За фактом ДТП слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.

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